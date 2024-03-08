Названа дальнейшая судьба «Сочи Автодрома», где проводили гонки Формулы-1

Сейчас автодром, расположенный на федеральной территории «Сириус», проходит модернизацию и в будущем будет использоваться для различных целей, связанных с развитием территории и её проектов. Некогда российскую гоночную Мекку включат в программы «умного туризма», которые способствуют сочетанию отдыха на побережье с образовательными, культурными и спортивными мероприятиями.