Ярмарки в Кишиневе 8−10 марта: Где можно купить оригинальные подарки, что-то вкусненькое и поддержать отечественного производителя

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные,
Буюканы
На территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бульвар Штефан чел Маре, 202), 09 марта состоится ярмарка «EcoLocal» по продаже отечественных продуктов питания и непродовольственных товарлв, организованная Ассоциацией экологических и ремесленных производителей.
В парке «Алунелул»
Рышкановка
На улице Мирон Костин рядом с Мемориальным комплексом «Feciolorir Patriei — Sfânta Amintire» — ярмарка «Târgul cu traditii».
Центр
На площади Великого Национального Собрания — Весенняя ярмарка тематических сувениров и изделий народных мастеров (10 марта).
При этом на различных площадках в столичных секторах будут продаваться садовые цветы, сувениры, изделия ручной работы и другие тематические товары.
Мэрия Кишинева призывает граждан посещать ярмарки, направленные на укрепление связей между отечественными производителями и потребителями.