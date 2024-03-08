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Ярмарки в Кишиневе 8−10 марта: Где можно купить оригинальные подарки, что-то вкусненькое и поддержать отечественного производителя

Мэрия Кишинева призывает граждан посещать ярмарки, направленные на укрепление связей между отечественными производителями и потребителями.
Источник: Комсомольская правда

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные, 9—10 марта, в секторах Кишинева пройдут различные ярмарки отечественных товаров с целью поддержки местных производителей и облегчения жителям столицы доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.

Буюканы

На территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бульвар Штефан чел Маре, 202), 09 марта состоится ярмарка «EcoLocal» по продаже отечественных продуктов питания и непродовольственных товарлв, организованная Ассоциацией экологических и ремесленных производителей.

В парке «Алунелул» 08—10 марта пройдет ярмарка местных производителей.

Рышкановка

На улице Мирон Костин рядом с Мемориальным комплексом «Feciolorir Patriei — Sfânta Amintire» — ярмарка «Târgul cu traditii».

Центр

На площади Великого Национального Собрания — Весенняя ярмарка тематических сувениров и изделий народных мастеров (10 марта).

При этом на различных площадках в столичных секторах будут продаваться садовые цветы, сувениры, изделия ручной работы и другие тематические товары.

Мэрия Кишинева призывает граждан посещать ярмарки, направленные на укрепление связей между отечественными производителями и потребителями.