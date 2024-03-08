Глава Прикамья Махонин опубликовал трогательные кадры с дочерью 8 марта

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин опубликовал трогательные кадры с дочерью Любашей 8 марта.
Глава региона выложил в своём телеграм-канале видео, в котором поздравляет всех жительниц Пермского края с Международным женским днём. На кадрах — молодые мамы, врачи, волонтёры, артистки балета, мамы, бабушки, жёны, сёстры, дочери. В видео присутствует и дочь Дмитрия Махонина — Любаша. На трогательных кадрах губернатор дарит ей цветы и угощает пирожным. Они вместе завтракают, дочь рисует открытку маме к 8 марта. Дмитрий Махонин обнимает дочь.
«Весеннего вам настроения, пусть вас всегда окружают любовь, счастье и забота!» — написал губернатор, обращаясь к жительницам Пермского края.
Напомним, у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина четверо детей. Чаще всего на видео и фотографиях, которые публикует глава региона, появляется его дочь Любаша. Жители Пермского края видели, как она идёт в первый класс, сопровождает отца при посещении поезда Победы, приходит к нему на работу.