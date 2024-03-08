Глава Прикамья Махонин опубликовал трогательные кадры с дочерью 8 марта

Напомним, у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина четверо детей. Чаще всего на видео и фотографиях, которые публикует глава региона, появляется его дочь Любаша. Жители Пермского края видели, как она идёт в первый класс, сопровождает отца при посещении поезда Победы, приходит к нему на работу.