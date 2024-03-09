Владивосток назвали в числе лидеров по уровню благоустройства

Владивосток вошёл в число лидеров среди российских городов по уровню благоустройства. Соответствующий доклад накануне опубликовала госкорпорация ДОМ.РФ.
По данным составителей рейтинга, парки и скверы во Владивостоке занимают более 92 процентов всей площади зелёных насаждений. В среднем же по России этот показатель составляет 62 процента.
В целом уровень благоустройства Владивостока, по данным Индекса качества жизни ВЭБ.РФ, составляет 60 баллов. Это выше среднего для российских городов значения в 55 баллов.
Эксперты госкорпорации отмечают большую долю экологического общественного транспорта в приморской столице — этот показатель для Владивостока вдвое выше, чем в среднем по стране.
Кроме того, они подчёркивают высокую вовлечённость жителей в экологические проекты, которые реализуют местные власти.