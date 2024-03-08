В Перми собираются запустить еще одну «Удобную электричку»

Летом в микрорайоне Вышка-2 планируют запустить проект мультимодальной перевозки пассажиров «Удобная электричка». Подвозить пассажиров будут до станции «Язовой». Как рассказал генеральный директор «Пермской пригородной компании» Сергей Канцур в прямом эфире в «ВКонтакте», микрорайон активно застраивается, поэтому подвоз жителей до ближайшей железнодорожной станции будет актуален.
Впервые проект «Удобная электричка» запустили в 2017 году в Левшино и на сегодняшний день это единственный микрорайон, где он работает.
По проекту «Удобная электричка» пассажиры могут по единому билету добраться на автобусе от своего дома до железнодорожной станции и обратно ко времени отправления электрички. Также пассажир может купить билет на электричку уже в автобусе.