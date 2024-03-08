Новый учебный курс появится в воронежских университетах

Со следующего учебного года во всех вузах страны планируется введение нового учебного курса «История религий России», сообщили в Минобрнауки РФ в четверг, 7 марта. Сейчас этот модуль проходит апробацию в 28 высших учебных заведениях. Курс разрабатывается по поручению Президента России Владимира Путина по итогу встречи с историками и представителями традиционных религий. Типовая программа разработана профильными специалистами МГУ имени Ломоносова и Российского государственного социального университета — она была утверждена Минобрнауки в октябре 2023-го.