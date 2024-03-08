Новый учебный курс появится в воронежских университетах

Со следующего учебного года во всех вузах страны планируется введение нового учебного курса «История религий России», сообщили в Минобрнауки РФ в четверг, 7 марта. Сейчас этот модуль проходит апробацию в 28 высших учебных заведениях. Курс разрабатывается по поручению Президента России Владимира Путина по итогу встречи с историками и представителями традиционных религий. Типовая программа разработана профильными специалистами МГУ имени Ломоносова и Российского государственного социального университета — она была утверждена Минобрнауки в октябре 2023-го.
— Курс нацелен на представление адекватных и актуальных знаний о религиозных традициях России в контексте формирования традиционных российских духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности. Курс реализуется исходя из базовых принципов государственной национальной политики Российской Федерации и основ традиционных российских духовно-нравственных ценностей, состоит из трех основных разделов и сгруппированных по ним тем, — пояснил замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
По словам советника департамента управления Президента РФ по внутренней политике Павла Костылева, с сентября 2024-го «История религий России» станет непременным элементом образовательной деятельности всех российских вузов.
— В форме учебного курса «История религий России» будет представлена на ряде социогуманитарных направлений подготовки, таких как история, философия, теология и религиоведение. Но и в виде отдельного модуля, конечно, должна интегрироваться в образовательные программы всех направлений подготовки, — заявил Павел Костылев.
В Минобрнауки отметили, что вести новую дисциплину будут преподаватели, которые пройдут предварительное повышение квалификации.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что с 1 сентября 2024-го в школах появится новый предмет — «Основы безопасности и защиты Родины». Он был включен в список обязательных предметов в средних и старших классах. Кроме того, в обязательную часть образовательной программы начальных и средних классов войдут уроки труда.