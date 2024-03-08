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Алиханов поздравил жительниц Калининградской области с 8 марта

Губернатор пожелал всем здоровья, семейного уюта, благополучия и прекрасного настроения.
Источник: Правительство Калининградской области

Антон Алиханов поздравил жительниц региона с Международным женским днем. Губернатор подчеркнул, что представительницы прекрасного пола нередко занимают ключевые посты в здравоохранении, образовании, возглавляют предприятия и оказывают социальную помощь.

«Я не раз отмечал, что почти половину руководящих постов в областном правительстве занимают женщины. Без вас невозможно представить себе развитие нашей Калининградской области», — говорится в поздравлении.

Антон Алиханов выразил калининградкам благодарность за труд, терпение и доброту и пожелал «крепкого здоровья, счастья, семейного уюта, благополучия и прекрасного настроения».

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