Очереди легковушек и фур на границах Беларуси и ЕС продолжают расти

МИНСК, 8 мар — Sputnik. Очередь из 3270 грузовых и легковых автомобилей скопилась на границах Беларуси с сопредельными странами Европейского союза в пятницу утром, об этом свидетельствуют данные белорусского Погранкомитета.
Самая большая очередь из грузовиков фиксируется на литовском направлении, где в двух действующих погранпереходах — «Каменный Лог» и «Бенякони» стоит 920 и 970 фур соответственно. Накануне в этих ПП фиксировалось 900 и 895 большегрузов.
На границе Беларуси и Латвии также продолжает увеличиваться очередь. Так, если в четверг утром в пункте пропуска «Григоровщина» было 490 фур, то в пятницу уже 535.
Количество фур также растет и на польском направлении — в ПП «Козловичи» находится 350 большегрузов (накануне было 300).
Ситуация с легковыми автомобилями
Также на границах Беларуси со странами ЕС стоят и очереди и из легковых автомобилей.
На литовском направлении в пунктах пропуска «Каменный лог» в ожидании проезда находится 190 машин, в «Бенякони» — 105 (сутками ранее было 140 и 150 соответственно).
В ПП «Брест» на границе с Польшей очередь стала меньше — там стоит 170 легковушек (было 250).
На границе с Латвией число машин в очереди неизменно — в «Григоровщине» находится 30 авто.
Закрытие КПП на белорусско-литовской границе
Литовские власти приняли решение с 1 марта закрыть еще два пункта пропуска — «Лаворишкес» и «Райгардас» («Котловка» и «Привалка» с белорусской стороны).
Таким образом, на границе Беларуси с Литвой остались только два действующих КПП — «Мядининкай» («Каменный Лог» в Беларуси), который является самым большим и технически оснащенным, и «Шальчининкай» («Бенякони»).
В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили, что перенаправят в «Каменный Лог» и «Бенякони» сотрудников и технические средства таможенного контроля из закрывающихся пунктов пропуска. Такое решение принято, чтобы уменьшить время проведения таможенных операций в действующих пунктах пропуска.
Напомним, что два пункта пропуска на белорусско-литовской границе «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») прекратили работать в августе 2023 года.