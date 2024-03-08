Нижегородские мужчины рассказали, что они думают о женщинах

В кадре появляются мужчины различных возрастов и профессий, среди них — спортсмены, военные, музыканты, спасатели и многие другие. Они пытаются ответить на вопрос, что было бы, если бы женщин не существовало, и как они бы поздравили их в трех словах.
«Невозможно представить жизнь без вас, сложно выразить свои чувства всего тремя словами. Вы вдохновляете нас на победы, на перемены, на отважные поступки! Дорогие наши мамы, жены, бабушки, дочки, сестры, подруги! Будьте любимы и счастливы, с праздником!» — написал Никитин в сообщении к видеоролику..