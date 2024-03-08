Февраль оказался самым снежным месяцем ушедшей зимы — Узгидромет

Общая характеристика февраля 2024 года: неоднородная температура, по большей части республики — близкая к среднемноголетним значениям.
Первая половина месяца, за исключением
Иногда максимальная температура воздуха, даже по северу республики, достигала 20−23 градуса тепла, а по южным районам — 24−26 градусов тепла.
«Такая температура больше характерна для середины весны, чем для окончания зимы. Но в истории метеорологических наблюдений бывали годы, когда температура воздуха в феврале повышалась до 25−27 градусов, по югу — до 29−32 градусов», — сообщают синоптики.
В самые холодные ночи этого периода температура воздуха понижалась до 5−10 градусов мороза, по югу — до 0−4 градусов мороза, по северу — до 12−15 градусов мороза.
«Такие значения температуры в феврале — вполне обычное явление. Ведь даже в этом веке бывали феврали, когда ночная температура понижалась до 15−20 градусов, по северу — до 25−30 градусов мороза», — подчеркнули синоптики.
Самый снежный месяц прошедшей зимы
В самом начале и во второй половине месяца осадки выпадали чаще, в основном в виде снега, и были более интенсивными, по равнинной территории республики часто образовывался снежный покров. По числу дней со снежным покровом февраль оказался самым снежным за прошедшую зиму.
В горах Ташкентской и Наманганской областей снежный покров держался месяц, высота снега в конце месяца составляла 70−115 сантиметров, по горным районам Кашкадарьинской области — 30−50 сантиметров, что соответствует среднемноголетним значениям, но на 15−25% меньше, чем в конце февраля прошлого года.
Осадков по большей части территории Узбекистана было меньше, местами около нормы, по Каракалпакстану, Хорезмской области и северу Кызылкумов — значительно меньше нормы (менее 30%).
В теплый период с 5 по 15 февраля осадки выпадали редко, по равнинной территории — только в виде небольших дождей.