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Февраль оказался самым снежным месяцем ушедшей зимы — Узгидромет

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Синоптики рассказали, каким был прошедший февраль: самым снежным, временами — теплее нормы, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Общая характеристика февраля 2024 года: неоднородная температура, по большей части республики — близкая к среднемноголетним значениям.

Первая половина месяца, за исключением 1—4 февраля, была очень теплой — в среднем на 7−8 градусов, а по северным областям — на 10−12 градусов теплее нормы.

Иногда максимальная температура воздуха, даже по северу республики, достигала 20−23 градуса тепла, а по южным районам — 24−26 градусов тепла.

«Такая температура больше характерна для середины весны, чем для окончания зимы. Но в истории метеорологических наблюдений бывали годы, когда температура воздуха в феврале повышалась до 25−27 градусов, по югу — до 29−32 градусов», — сообщают синоптики.

16—17 февраля вторжение холодного арктического воздуха резко понизило температурный фон, и вторая половина месяца в среднем была на 5 градусов холоднее нормы.

В самые холодные ночи этого периода температура воздуха понижалась до 5−10 градусов мороза, по югу — до 0−4 градусов мороза, по северу — до 12−15 градусов мороза.

«Такие значения температуры в феврале — вполне обычное явление. Ведь даже в этом веке бывали феврали, когда ночная температура понижалась до 15−20 градусов, по северу — до 25−30 градусов мороза», — подчеркнули синоптики.

Самый снежный месяц прошедшей зимы

В самом начале и во второй половине месяца осадки выпадали чаще, в основном в виде снега, и были более интенсивными, по равнинной территории республики часто образовывался снежный покров. По числу дней со снежным покровом февраль оказался самым снежным за прошедшую зиму.

В горах Ташкентской и Наманганской областей снежный покров держался месяц, высота снега в конце месяца составляла 70−115 сантиметров, по горным районам Кашкадарьинской области — 30−50 сантиметров, что соответствует среднемноголетним значениям, но на 15−25% меньше, чем в конце февраля прошлого года.

Осадков по большей части территории Узбекистана было меньше, местами около нормы, по Каракалпакстану, Хорезмской области и северу Кызылкумов — значительно меньше нормы (менее 30%).

В теплый период с 5 по 15 февраля осадки выпадали редко, по равнинной территории — только в виде небольших дождей.