Губернатор Беглов поздравил петербурженок с Международным женским днем 8 марта

«На вас держится российская культура, российская семья и вся наша страна. Ваши энергия и терпение, гибкость и настойчивость в достижении цели — двигают Россию вперед. А ваша любовь и душевное тепло, мудрость и преданность тем, кого вы любите — делают сильнее нас, мужчин», — отметил господин Беглов.



«Очень важно, чтобы 8 марта и во все другие дни петербурженки и ленинградки слышали признания в любви, слова благодарности, ощущали заботу и поддержку государства в будни и праздники. Пусть сбудутся все ваши планы и мечты!», — пожелал градоначальник.

