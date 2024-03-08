В Новокузнецке нашли пропавшего 11-летнего мальчика в чёрной куртке

В ходе обхода Орджоникидзевского района инспектор ПДН заметила разыскиваемого школьника недалеко от дома. Выяснось, что несовершеннолетний во время прогулки на улице от скуки решил прокатиться до Центрального района, чтобы походить по торгово-развлекательным центрам. Не уследив за временем, он не смог уехать домой и ночевал в подъезде одного из домов.