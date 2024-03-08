В Новокузнецке нашли пропавшего 11-летнего мальчика в чёрной куртке

Новокузнецкие полицейские нашли без вести пропавшего 11-летнего Артёма, который накануне ушёл гулять в 14 часов и не вернулся.
В ходе обхода Орджоникидзевского района инспектор ПДН заметила разыскиваемого школьника недалеко от дома. Выяснось, что несовершеннолетний во время прогулки на улице от скуки решил прокатиться до Центрального района, чтобы походить по торгово-развлекательным центрам. Не уследив за временем, он не смог уехать домой и ночевал в подъезде одного из домов.
Утром ребёнок вернулся в Орджоникидзевский район, но побоялся, что его будут ругать родители, и решил гулять до вечера. Противоправных действий в отношении него не совершалось.