Белорусский флаг подняли на Байконуре

МИНСК, 8 мар — Sputnik. Основной экипаж 21-й экспедиции посещения МКС — Олег Новицкий, Трейси Дайсон, Марина Василевская, а также их дублеры — Иван Вагнер, Доналд Петтит и Анастасия Ленкова приняли участие в торжественной церемонии поднятия флагов на космодроме Байконур.
Церемония поднятия флагов стран, участвующих в запуске пилотируемого корабля «Союз МС-25», прошла в пятницу.
Новицкий поднял флаг Российской Федерации, Василевская и Ленкова — флаг Республики Беларусь, Дайсон и Петтит — флаг США, Вагнер — флаг Казахстана.
Традиционное поднятие флагов символизирует официальное начало заключительного этапа подготовки членов экипажей 71-й длительной (астронавты НАСА) и 21-й экспедиции посещения (космонавты Роскосмоса и участницы космического полета) к пилотируемому запуску.
Накануне участники космического полета, старт которого должен состояться уже через две недели, впервые «примерили» «Союз МС-25», который доставит утвержденный к полету экипаж на станцию.
Они ознакомились с местами размещения грузов в бытовом отсеке и спускаемом аппарате, выполнили работу с оборудованием, а также другие предусмотренные планом тренировки действия.
Напомним, что запуск корабля «Союз МС-25» с космодрома Байконур планируется 21 марта. Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле «Союз МС-24».
На станции представительница Беларуси займется исследованиями в биомедицинской сфере, в области аграрных технологий по выращиванию растений в космосе и выполнит другие задачи.