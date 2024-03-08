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Лимоны расцвели во Дворце Независимости к 8 марта

Цитрусовые деревья растут в резиденции белорусского президента уже несколько лет после того, как ему подарили их в одном из хозяйств Минской области.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 мар — Sputnik. К главному празднику весны во Дворце Независимости зацвели лимоны, говорится в сообщении Telegram-канала Пул Первого.

«Делимся с прекрасной половиной наших подписчиц этой красотой», — говорится в подписи к фотоленте.

Лимонное дерево подарили президенту Беларуси Александру Лукашенко на день рождения в 2019 году, когда он посещал предприятие «Озерицкий-Агро».

В хозяйстве рассказали, что это лимон сорта «Мейер», который отличается большим количеством плодов и ранним созреванием. Главным качество этого сорта является, то что он наименее кислый их всех лимонов.

Сейчас во Дворце Независимости помимо лимонов растут и другие виды цитрусовых. Ранее Пул Первого размещал фотографии с созревшими апельсинами и мандаринами.

Также в специальной оранжерее Дворца Независимости растет вечнозеленое дерево кумкват из Индии, плоды которого можно употреблять целиком вместе со сладкой кожурой.

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