Лимоны расцвели во Дворце Независимости к 8 марта

МИНСК, 8 мар — Sputnik. К главному празднику весны во Дворце Независимости зацвели лимоны, говорится в сообщении Telegram-канала Пул Первого.
«Делимся с прекрасной половиной наших подписчиц этой красотой», — говорится в подписи к фотоленте.
Лимонное дерево подарили президенту Беларуси Александру Лукашенко на день рождения в 2019 году, когда он посещал предприятие «Озерицкий-Агро».
В хозяйстве рассказали, что это лимон сорта «Мейер», который отличается большим количеством плодов и ранним созреванием. Главным качество этого сорта является, то что он наименее кислый их всех лимонов.
Сейчас во Дворце Независимости помимо лимонов растут и другие виды цитрусовых. Ранее Пул Первого размещал фотографии с созревшими апельсинами и мандаринами.
Также в специальной оранжерее Дворца Независимости растет вечнозеленое дерево кумкват из Индии, плоды которого можно употреблять целиком вместе со сладкой кожурой.
Самые интересные и важные новости ищите в нашем Telegram-канале и Viber. Также следите за нами в Дзен!