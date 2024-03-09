Пять жителей Хабаровска претендуют на звание Почётного гражданина

Всего в мэрию поступило пять пакетов документов на жителей Хабаровска. Подачу заявок осуществляли предприятия, организации и общественные объединения.
В итоге сформировался следующий список претендентов:
- президент Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири Бейк Ку Сен;
- краевед, почетный член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Анатолий Жуков;
- доцент ТОГУ кандидат технических наук Андрей Казаринов;
- директор центра детского творчества «Народные ремесла» Ольга Жученко;
- научный руководитель Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН, член-корреспондент РАН, профессор, доктор биологических наук Борис Воронов.
Как отметила заместитель мэра города по социальным вопросам Ольга Мильчакова, сначала поступившие документы будут проверены специальной комиссией. После утверждения кандидатур вопрос о присвоении звания рассмотрит коллегия при мэре. Окончательное решение о том, кто станет Почётным гражданином, примет Городская дума в ходе майского заседания.