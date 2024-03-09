Пять жителей Хабаровска претендуют на звание Почётного гражданина

Как отметила заместитель мэра города по социальным вопросам Ольга Мильчакова, сначала поступившие документы будут проверены специальной комиссией. После утверждения кандидатур вопрос о присвоении звания рассмотрит коллегия при мэре. Окончательное решение о том, кто станет Почётным гражданином, примет Городская дума в ходе майского заседания.