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Пять жителей Хабаровска претендуют на звание Почётного гражданина

В Хабаровске завершился приём заявок на звание Почётного гражданина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Источник: Пресс-служба мэрии Хабаровска

Всего в мэрию поступило пять пакетов документов на жителей Хабаровска. Подачу заявок осуществляли предприятия, организации и общественные объединения.

В итоге сформировался следующий список претендентов:

  • президент Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири Бейк Ку Сен;
  • краевед, почетный член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Анатолий Жуков;
  • доцент ТОГУ кандидат технических наук Андрей Казаринов;
  • директор центра детского творчества «Народные ремесла» Ольга Жученко;
  • научный руководитель Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН, член-корреспондент РАН, профессор, доктор биологических наук Борис Воронов.

Как отметила заместитель мэра города по социальным вопросам Ольга Мильчакова, сначала поступившие документы будут проверены специальной комиссией. После утверждения кандидатур вопрос о присвоении звания рассмотрит коллегия при мэре. Окончательное решение о том, кто станет Почётным гражданином, примет Городская дума в ходе майского заседания.