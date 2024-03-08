В Эрмитаже — очереди в честь 8 Марта

О том, что в Международный женский день проход в музей будет бесплатным, Эрмитаж объявил несколько дней назад. Число билетов ограничено, а на сайте они появлялись в два этапа — 5 и 8 марта. Один человек может оформить не более трех проходок. Желающим посетить музей с экскурсией нужно будет доплатить отдельно.