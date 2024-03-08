В Эрмитаже — очереди в честь 8 Марта

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На Дворцовой площади — скопление людей. Все стремятся попасть в Эрмитаж, куда 8 марта пускают бесплатно.
В очереди много девушек, некоторые пришли со своими молодыми людьми, чтобы провести праздничный день в музее. Другие — с подругами или в одиночестве. Настроение у собравшихся весеннее, люди улыбаются, терпеливо ожидая возможности попасть в залы.
О том, что в Международный женский день проход в музей будет бесплатным, Эрмитаж объявил несколько дней назад. Число билетов ограничено, а на сайте они появлялись в два этапа — 5 и 8 марта. Один человек может оформить не более трех проходок. Желающим посетить музей с экскурсией нужно будет доплатить отдельно.
В праздничный день Эрмитаж работает с 11:00 до 20:00, а кассы закроются на час раньше.