Мать-героиня из Кузбасса Стерлюк рассказала, сколько варит еды на 10 детей

Президент России Владимир Путин впервые присвоил звание «Мать-героиня» многодетной маме из Кузбасса. Это Ольга Стрелюк из города Берёзовского, у которой с супругом 10 детей. Она рассказала kuzbass.aif.ru, сколько варит еды в день на семью.
«Готовить стараюсь в первой половине дня, чтобы потом было время на уроки с детьми, прогулки, отдых. Варю много. Например, поднос запечённых куриных крылышек, кастрюлю гречки и компота, 10 литров супа. В день уходит по две булки хлеба. Если готовим выпечку — то большой поднос», — говорит Ольга.
Семья живёт в большом двухэтажном доме, и их день начинается в 7 утра. Стерлюки ведут небольшое хозяйство: два поросёнка, 18 кур, небольшой огородик. Как живёт большая семья и с какими трудностями сталкивается, kuzbass.aif.ru подробнее рассказала сама Ольга.