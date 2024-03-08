Мать-героиня из Кузбасса Стерлюк рассказала, сколько варит еды на 10 детей

«Готовить стараюсь в первой половине дня, чтобы потом было время на уроки с детьми, прогулки, отдых. Варю много. Например, поднос запечённых куриных крылышек, кастрюлю гречки и компота, 10 литров супа. В день уходит по две булки хлеба. Если готовим выпечку — то большой поднос», — говорит Ольга.