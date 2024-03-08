ISU продолжит проверять на допинг Камилу Валиеву из Казани

Спортсменку дисквалифицировали по делу о положительной допинг-пробе. Девушку не включили в сборную России, отстранили от всех официальных соревнований. Результаты Камилы Валиевой за период разбирательств аннулировали, включая командное золото на Олимпиаде-2022 в Пекине.