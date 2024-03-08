ISU продолжит проверять на допинг Камилу Валиеву из Казани

Международный союз конькобежцев (ISU) продолжит проверять фигуристку Камилу Валиеву на допинг даже во время ее четырехлетней дисквалификации.
Уроженку Казани внесли в обновленный международный пул допинг-тестирования на сезон 2023/24, следует из документов ISU.
Спортсменку дисквалифицировали по делу о положительной допинг-пробе. Девушку не включили в сборную России, отстранили от всех официальных соревнований. Результаты Камилы Валиевой за период разбирательств аннулировали, включая командное золото на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Ранее Валиева поблагодарила Путина за поддержку во время «Игр будущего» в Казани.