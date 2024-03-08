Великий пост в 2024 году: когда начинается, сколько длится, основные традиции и правила

В 2024 году Великий пост у православных начнется 18 марта и продлится до 4 мая. BFM-Новосибирск напоминает основные сведения об это важном периоде в жизни церкви и верующих..
Великий пост считается одним из самых древних и длительных постов в православной и католической церкви. Первые упоминания о 40-дневном посте относятся к III веку. Различные правила и продолжительность поста привели к различным практикам среди верующих.
В конце V века было установлено общее правило — соблюдать Великий пост 40 дней перед Пасхой. С тех пор его продолжительность варьировалась от шести до восьми недель. Возникли вопросы о соблюдении поста во время суббот и воскресений. В конечном итоге было принято решение, что пост должен длиться 48 календарных дней, чтобы занимать десятую часть года. С
Дата начала и окончания Великого поста каждый год меняется. Согласно православным канонам, он начинается за семь недель до Пасхи и длится 48 дней, заканчиваясь накануне Христова Воскресения. В 2024 году Великий пост начнется 18 марта и завершится 4 мая. В этот период проходят различные этапы, такие как Страстная седмица перед Пасхой, Лазарева суббота и святая Четыредесятница.
Продолжительность Великого поста составляет 48 дней, а не 40, как обычно считают. Подготовка к посту начинается заранее, чтобы организм не испытывал стресса от изменений в рационе. Рекомендуется постепенно сокращать потребление продуктов животного происхождения за пару недель до начала поста и увеличивать употребление продуктов растительного происхождения. Также желательно исключить кисломолочные продукты за неделю до начала поста.
В Великом посте православных церквей семь недель, каждая со своим духовным смыслом. Соблюдение правил поста включает молитвы, посещение храма, покаяние и благотворительность. В питании во время Великого поста рекомендуется отказаться от продуктов животного происхождения в определенные дни и практиковать сухоедение. Монахам рекомендуется строгий пост, в то время как для обычных верующих допускается употребление рыбы и морепродуктов в определенные дни этого периода..
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