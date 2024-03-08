Великий пост в 2024 году: когда начинается, сколько длится, основные традиции и правила

В конце V века было установлено общее правило — соблюдать Великий пост 40 дней перед Пасхой. С тех пор его продолжительность варьировалась от шести до восьми недель. Возникли вопросы о соблюдении поста во время суббот и воскресений. В конечном итоге было принято решение, что пост должен длиться 48 календарных дней, чтобы занимать десятую часть года. С IV—V вв. еков этот период стал обязательным для всех христиан, и несоблюдение воздержания могло привести к временному отстранению от церкви.