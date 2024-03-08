8 марта , Podrobno.uz , Общество

На улице, в авто, метро и автобусах. Правоохранители поздравили женщин Узбекистана с 8 Марта. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С самого утра сегодня сотрудники правоохранительных органов и силовых структур поздравляют женщин с 8 Марта. Они дарят им цветы и хорошее настроение на улице, в метро и автобусах, а также останавливают водительниц за рулем, чтобы вручить цветы и подарки, сообщает корреспондент Podrobno.uz.