На улице, в авто, метро и автобусах. Правоохранители поздравили женщин Узбекистана с 8 Марта. Видео

В Ташкенте инспекторы ДПС с утра «ловят» водительниц, чтобы поздравить их с Международным женским днем.
Также сотрудники в форме по всей стране поздравили и вручили цветы пешеходкам и пассажиркам общественного транспорта, а также работницам благоустройства, которые даже в праздничные дни не перестают стоять на страже чистоты и порядка в городе.
Поздравления прошли и на курсах автовождения. Вместе с госномерами для авто девушкам также вручали цветы. Таможенники радовали женщин, переходящих границу через посты.
Дарили не только цветы, но и открытки, шоколад, а главное — хорошее настроение.