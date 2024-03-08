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На улице, в авто, метро и автобусах. Правоохранители поздравили женщин Узбекистана с 8 Марта. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С самого утра сегодня сотрудники правоохранительных органов и силовых структур поздравляют женщин с 8 Марта. Они дарят им цветы и хорошее настроение на улице, в метро и автобусах, а также останавливают водительниц за рулем, чтобы вручить цветы и подарки, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

В Ташкенте инспекторы ДПС с утра «ловят» водительниц, чтобы поздравить их с Международным женским днем.

Также сотрудники в форме по всей стране поздравили и вручили цветы пешеходкам и пассажиркам общественного транспорта, а также работницам благоустройства, которые даже в праздничные дни не перестают стоять на страже чистоты и порядка в городе.

Поздравления прошли и на курсах автовождения. Вместе с госномерами для авто девушкам также вручали цветы. Таможенники радовали женщин, переходящих границу через посты.

Дарили не только цветы, но и открытки, шоколад, а главное — хорошее настроение.