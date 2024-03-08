Белорусский эпидемиолог сказала, надо ли прививаться от кори

Белорусский врач эпидемиолог, заведующая отделом иммунопрофилактики Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Марина Качкан сказала «Сельской газете», надо ли прививаться от кори.
По ее словам, завозные и связанные с завозными случаи инфицирования корью в Беларуси в 88,2% случаев связаны с отсутствием вакцинации.
— В связи с отказами родителей от профилактических прививок (76,4%) и наличием противопоказаний к вакцинации (11,8%). Детей с полным курсом вакцинации против кори среди заболевших нет. Среди взрослых у 53,8 процента заболевших нет сведений о прививках против кори, — говорит врач-эпидемиолог.
По ее словам, массовая вакцинация — наиболее действенный способ снизить заболеваемость корью. И Национальный календарь профилактических прививок в Беларуси гласит: против кори маленьких белорусов вакцинируют в 1 год и в 6 лет. Это трехкомпонентная вакцина, известная родителям как КПК.
— Против кори, эпидемического паротита, краснухи, — расшифровывает Марина Качкан.
Привиться могут и взрослые. Минздрав дает возможность профилактической прививки, когда человек не вакцинирован и не болел корью. Это определяется тем, что в медицинских документах нет данных о вакцинации, перенесенной кори, положительном результате исследования на напряженность иммунитета.
— Либо есть сведения только об одной прививке, — уточняет врач еще один вариант.
Белорусы могут привиться трехкомпонентным препаратами из Индии или Бельгии. Еще вариант — живая коревая российская вакцина, которая и применяется для взрослых.
При контактах с инфицированными корью детям и взрослым стоит привиться в течение 72 часов после такой ситуации. Речь о невакцинированных, не болевших корью раньше, лицах с неизвестным иммунным статусом.
Тем временем Белстат рассказал о белорусках: средний возраст — 43,6 года, живут в городе 79,1%, общается в соцсетях 91,5%, меньше всего дам на стройках, а после 65 лет на 1000 мужчин приходится 1992 женщины.