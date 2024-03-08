Белорусский эпидемиолог сказала, надо ли прививаться от кори

Привиться могут и взрослые. Минздрав дает возможность профилактической прививки, когда человек не вакцинирован и не болел корью. Это определяется тем, что в медицинских документах нет данных о вакцинации, перенесенной кори, положительном результате исследования на напряженность иммунитета.