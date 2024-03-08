ВОЗ предупредила о связи алкоголя и рака груди у женщин

МИНСК, 8 мар — Sputnik. Многие люди не обращают внимания на тот факт, что употребление алкоголя является основным фактором риска развития наиболее распространенной онкологии среди женщин — рака молочной железы, об этом говорится в заявлении европейского бюро Всемирной организации здравоохранения.
В ВОЗ полагают, что низкая осведомленность об этой связи является серьезным препятствием для профилактики этого заболевания и проблемой для здоровья женщин.
Результаты проведенных недавно исследований показывают, что только 21% женщин и 10% мужчин в 14 европейских странах знали о связи между потреблением алкоголя и риском развития рака молочной железы.
В организации пояснили, что при данном заболевании алкоголь влияет на уровень эстрогенов, которые играют важную роль в развитии и прогрессировании многих видов рака молочной железы. Влияние алкоголя на уровни гормонов может частично объяснить повышенный риск.
«Роль алкоголя как предотвратимого фактора риска рака молочной железы имеет решающее значение», — отметили в ВОЗ.
По данным ВОЗ, для европейских женщин основной рак молочной железы, вызванный алкоголем, составляет 66% всех случаев. Только 2022 году в европейском регионе было зарегистрировано более 600 тысяч случаев данного заболевания.