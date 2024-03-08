В Астане состоялся праздничный концерт для мам

На мероприятие «Әлемнің жарығы» были приглашены столичные работники медико-социальной сферы, педагоги, ветераны труда, многодетные матери, военнослужащие, работники коммунальных служб и др.
На праздничном вечере, который собрал более тысячи зрителей, выступили известные представители казахской эстрады и традиционного песенного искусства.
В ходе концерта прозвучали не только песни, но и названы имена выдающихся матерей, которые жили в казахской степи, начиная с Умай, Домалак, Марау, Жупар, Карашаш, Кыз Данай, Бопай, Айганым, Карқабат, а также перечислены их заслуги.
Так, помимо этих личностей, были отмечены имена и выдающиеся труды первой казахской девушки-врача Гульсим Асфендияровой, потомка хана Жангира Кусни-Жамал Нуралыхановны, которая открыла первую школу и обучала детей, одной из первых женщин-журналистов Назипы Кулжановой, они навсегда остались на страницах истории и в народной памяти.
В концерте прозвучали песни ярких звезд казахской эстрады Жубаныша Жексена и его сына Абика Жексена, Ардак Балажановой, Мадины Садуакасовой, Дастана Оразбекова, а также произведения в исполнении этно-фольклорного ансамбля «Коркыт».
Кроме того, праздничное настроение посетителям подарили выступления молодых артистов, среди которых были Казбек Курайыш, Турар, Олжас Курманбек, Рамина Сатыбалды и детский хор театра «Астана Опера», Аян Байжигит, Багжан Октябрь, Ayree.
Концерт завершился знаменитой песней Гафу Каирбекова и Шамши Калдаякова «Ана туралы жыр», которую вместе со всеми артистами исполнили и зрители.