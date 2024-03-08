В Астане состоялся праздничный концерт для мам

Так, помимо этих личностей, были отмечены имена и выдающиеся труды первой казахской девушки-врача Гульсим Асфендияровой, потомка хана Жангира Кусни-Жамал Нуралыхановны, которая открыла первую школу и обучала детей, одной из первых женщин-журналистов Назипы Кулжановой, они навсегда остались на страницах истории и в народной памяти.