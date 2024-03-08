В Воронежском зоопарке у зеленых мартышек появился малыш

В Воронежском зоопарке в семье зеленых мартышек пополнение. У самки и самца появился малыш. Видео одной из его прогулок разместили на странице зоопарка ВКонтакте.
Новорожденному уже больше двух недель. Он еще начинает активно познавать мир, пока ограничивающийся для него вольером.
Работники зоопарка еще даже не разобрались, мальчик у зеленых обезьян родился или девочка. Видимо, родители пока не подпускают к нему близко. Поэтому затрудняются и дать малышу имя. Все же у животных их не так много общих для мальчиков и девочек, как у людей.