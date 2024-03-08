В Воронежском зоопарке у зеленых мартышек появился малыш

Работники зоопарка еще даже не разобрались, мальчик у зеленых обезьян родился или девочка. Видимо, родители пока не подпускают к нему близко. Поэтому затрудняются и дать малышу имя. Все же у животных их не так много общих для мальчиков и девочек, как у людей.