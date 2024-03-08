Посол России в Молдове поздравил женщин с Международным женским днем

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол России в Молдове Олег Васнецов направил поздравления по случаю Международного женского дня — 8 Марта.
«Милые женщины, дорогие соотечественницы! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Пусть этот прекрасный праздник принесет вам много радости, улыбок и незабываемых моментов, а ваши сердца наполняются светлыми чувствами счастья и любви», — говорится в поздравлении, опубликованном в официальном Telegram-канале российского диппредставительства в Кишиневе.
«Ваша безграничная душевная щедрость, особая энергетика и созидательность привносят в жизнь тепло и доброту. Вы удивительным образом достигаете профессиональных высот, оставаясь при этом центром притяжения семьи и хранительницами домашнего очага, где благодаря Вам царят гармония, любовь и согласие. Ваше умение поддерживать и вдохновлять нас, мужчин, в тяжелые жизненные моменты вызывают неподдельное восхищение», — отметил российский посол в поздравлении.
В заключение он выразил искренние слова благодарности и признательности и пожелал всем женщинам крепкого здоровья, благополучия и счастья.