Посол России в Молдове поздравил женщин с Международным женским днем

«Ваша безграничная душевная щедрость, особая энергетика и созидательность привносят в жизнь тепло и доброту. Вы удивительным образом достигаете профессиональных высот, оставаясь при этом центром притяжения семьи и хранительницами домашнего очага, где благодаря Вам царят гармония, любовь и согласие. Ваше умение поддерживать и вдохновлять нас, мужчин, в тяжелые жизненные моменты вызывают неподдельное восхищение», — отметил российский посол в поздравлении.