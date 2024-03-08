«Выворачивая розы, можно получить психотравму»: как воронежские флористы переживают 8 Марта

Перед 8 Марта некоторые цветочные набирают помощниц, в основном студенток, потому что рук катастрофически не хватает, а делать нужно так много всего, что приходится оставаться в мастерской до утра. Поэтому три дня такой работы — это своего рода курс молодого бойца. Получаешь незабываемые впечатления и учишься: скручивать сухоцветы, разбирать и распускать гвоздики, подрезать стебли, красить эвкалипт и прочие веточки, вязать тюльпаны и — самое невыносимое — выкручивать розы. Каждый лепесток аккуратно подкручиваешь под другой, чтобы роза стала огромной, распустившейся и привлекательной. У меня стало получаться примерно на 36-й штуке. А впереди — еще сотни цветов, чтобы овладеть этим искусством в совершенстве.