«Выворачивая розы, можно получить психотравму»: как воронежские флористы переживают 8 Марта

И розы, и мимозы, и скабиозы — каких только букетов в Международный женский день не встретишь в руках настоящих мужчин по всему городу. Повышенный спрос на такую красоту — рай для цветочных магазинов, но прямо-таки персональный цветочный ад для тех флористов, которые должны за пару дней успеть создать более 200 композиций и выжить в полнейшем хаосе.
Корреспондент «КП-Воронеж» перевоплотилась на время в работника одной из воронежских букетерий и описал, что таится «в подсобке» цветочного и в голове флористки перед 8 Марта.
Клиент всегда прав.
Мужчина заходит в цветочную мастерскую за день до праздника и видит там целых шесть обаятельных девушек, которые и сами похожи на нежные весенние цветы. Они вежливо отвечают на все его вопросы, ориентируют по цене и композиции букета, предлагают дополнить его милой записочкой. Терпеливо, улыбаясь, выслушивают все сомнения в духе:
— Ну вот что-то красивое сделайте, я даже не знаю. Чтобы красного побольше, может.
— Сделаем шикарный букет из алых роз, мы выворачиваем их вручную и…
— А вот этот букет почем? Забронирован? Ладно, тогда тюльпанчиков давайте. Невероятных синих. И с какой-нибудь штукой. А это что? Да, давайте с веткой кизила. Или фисташки. Короче, я вам полностью доверяю, на ваш вкус полагаюсь. Завтра в три зайду.
— Мы сейчас работаем по полной предоплате, вам удобно наличными, по карте или переводом?
— Девушки, да куда я денусь?! Давайте, половину чека пока оплачу…
И таких клиентов — по 50 в день с 5 по 8 марта, включая онлайн-заказчиков. Флористки улыбаются. Влада принимает карточку заказа и, глядя мужчине в глаза, еще разок повторяет извиняющимся тоном, что «оплатить, к сожалению, нужно полностью именно сейчас», с надеждой «на Ваше понимание». Такой интонацией приходится пользоваться здесь часто.
Хотя есть случаи, когда слова бессильны, скидки ничтожны и прощение можно заслужить только делом — для этого девчонки придумали специальный «извинительный букетик». Потому что, как говорит управляющая: «Доверие клиента нам дороже всего!».
Как только дверь букетерии закрывается с уличной стороны, милая улыбка с лиц девушек улетучивается, и тут же мы разражаемся саркастически-истеричным смехом (от отчаяния), громко посылаем по известному адресу уже 46-й букет из синих тюльпанов и с грустью смотрим на позабытые всеми великолепные розовые гвоздички.
Чтобы чем-то развлечься, мы начинаем придумывать судьбу, имя, профессию каждому клиенту. Кем бы он мог быть и для кого покупает букеты: для жены, мамы, дочки или любовницы?
Дисклеймер: всю не очень цензурную лексику в тексте далее будем заменять на слово «пион».
Через пять минут влетает наэлектризованная энергетиком управляющая Эвелина и заявляет:
— Какого пиона вы берете заказы на синие тюльпаны? Белых гладких останется мало, их и так красить некому! Из какого пиона я вам эти тюльпаны достану потом?
Затем Эвелина берет синюю краску и пассивно-агрессивно сама уходит подкрашивать тюльпаны, вопрошая, почему ей вообще приходится этим заниматься.
Мастерица Влада закончила архитектурный, это ее третье 8 Марта на работе. На город уже опустился вечер, все понимают, что никто из флористов не уйдет из цветочного как минимум до пяти утра. Влада молча делает «извинительный букет» для Сергея:
— Это за то, что наши «розы для его девушки завяли быстрее, чем те, которые ей подруга притащила с рынка».
Клиентов флористки здесь делят на два типа: платежеспособные и не очень.
Вот приходит солидный веселый мужчина с одним лишь вопросом:
— На завтра соберете большущий букет на сумму до 10 тысяч?
Конечно, они соберут. Этот мужчина попадает в список любимчиков, потому что «без лишних пионов доверился флористу».
А потом пришел парень с бюджетом до трех тысяч. Букет для него вышел на сумму 3420, по ошибке пробили 3460 — и обида его была размером со стипендию бакалавра. Благо, без «извинительного букета» обошлось.
— Влада, у тебя есть любимые цветы? — спрашиваю. Этот вопрос всерьез озадачивает флористов.
— Я люблю гвоздики! А вообще, больше нравятся букеты, знаешь, похожие на лесных чудищ: лохматые, без упаковки совсем, и чтобы ветки в разные стороны торчали.
«Кто не работает, тот лох!».
Перед 8 Марта некоторые цветочные набирают помощниц, в основном студенток, потому что рук катастрофически не хватает, а делать нужно так много всего, что приходится оставаться в мастерской до утра. Поэтому три дня такой работы — это своего рода курс молодого бойца. Получаешь незабываемые впечатления и учишься: скручивать сухоцветы, разбирать и распускать гвоздики, подрезать стебли, красить эвкалипт и прочие веточки, вязать тюльпаны и — самое невыносимое — выкручивать розы. Каждый лепесток аккуратно подкручиваешь под другой, чтобы роза стала огромной, распустившейся и привлекательной. У меня стало получаться примерно на 36-й штуке. А впереди — еще сотни цветов, чтобы овладеть этим искусством в совершенстве.
Эвелина подбадривающе замечает:
— У всех, кто два дня подряд выкручивает розы, есть риск получить психологическую травму. Продолжаем, девочки!
6 марта — это еще цветочки. Бардак, который происходит вокруг, никто почти не замечает. Пол устлан обрезками растений, обертки для цветов попадают в немилость, если не подходят по оттенку, а найти ножницы или секатор среди творческого беспорядка невозможно, даже не пытайся. Лучше подвинь вазы с цветами в холодильнике, чтоб было хоть где развернуться.
В подсобке на три квадратных метра ютятся десять человек, и каждый должен быть занят делом. Эвелина уже раздает всем новые поручения и не устает повторять главное правило цветочного магазина в праздник:
— Кто не работает, тот лох!
К стенке с двумя ноутбуками прижались три администратора, у которых разрываются телефоны, соцсети и головы от проблем с доставкой и звонков с новыми заказами. После согласования букета какая-то тетенька просит поменять розовые гвоздики на «что-то другое и понежнее». Ее букет уже собран, нежности нет предела, и админ вынужден ответить так: «Просим прощения, к сожалению, эти гвоздики идеально вписываются в выбранную вами композицию». И через минуту посылает заказчицу в пион.
Остальное место в подсобке занимают помощницы, которые наполняют водой колбочки, таскают новые партии цветов, ищут ленточку нужного цвета, красят протею в стильный черный и, конечно, выворачивают розы… Некоторые стоят по три-четыре часа, а везунчики сидят либо на полу, либо в шкафу — где придется.
Сложно получать удовольствие даже от медитативной работы с цветами, когда ты не спал до шести утра, рано вышел на вторую смену и за весь день съел один кусок пиццы. Да еще и спина болит от стойки смирно в одном положении по несколько часов за ювелирной работой с нежным материалом.
У флориста Алины уже на 7 марта бледное лицо, красные глаза и тахикардия от четвертого подряд энергетика.
— Перед 8 Марта всех своих родных предупреждаю, чтобы три дня меня не трогали вообще. А 9-го числа прихожу и вырубаюсь, обещая себе больше никогда не быть онлайн.
В букетерии пахнет водой, травой, едкой краской из баллончика и прохладой. Слышно с десяток разных голосов и звуков: отчаяния, злости, смеха, ярости, смирения… Громко шуршит упаковочная бумага, льется вода из крана, хлопает дверь, мечется управляющая, то и дело в магазин заходят друзья флористок, чтобы просто выразить соболезнования и поздравить подруг с 8 Марта. Флористки бодро посылают их в пион.
Вдруг лимонным тюльпанам становится жарко, их срочно переносят в арендованный по соседству офис с нужной температурой. Пока они там пьют и приходят в себя, флористки нервно курят и набивают карманы новыми карточками с заказами.