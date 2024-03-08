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В Молдове женщины трудятся больше мужчин: Они думают о завтрашнем дне и охотнее работают официально

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ посчитал и выяснил, что в Молдове количество женщин, занятых в сфере труда, по-прежнему больше, чем мужчин.
Источник: Комсомольская правда

Аналитик отметила, что большинство женщин активно работают в сферах производства одежды, социальной помощи, здравоохранения и образования, а на противоположном полюсе находятся сферы строительства и следственной деятельности.

Вячеслав Ионицэ также отметил тот факт, что женщины гораздо охотнее мужчин работают официально.

— Что касается сотрудников, то среди них больше женщин по той простой причине, что мужчины обычно чаще работают неофициально. У нас есть районы, где преобладает количество женщин и что больше связано с бюджетной сферой, так что в среднем по стране 53 процента. Ни в одном районе мужчин не работает больше, чем женщин.

Абсолютно во всех районах количество женщин превышает количество мужчин. Также у девушек склонность к образованию на 40 процентов выше, чем у мальчиков. Среди женщин высшее образование имеют 35%, среди мужчин высшее образование — только 24%, — пояснил эксперт.