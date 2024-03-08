В Молдове женщины трудятся больше мужчин: Они думают о завтрашнем дне и охотнее работают официально

— Что касается сотрудников, то среди них больше женщин по той простой причине, что мужчины обычно чаще работают неофициально. У нас есть районы, где преобладает количество женщин и что больше связано с бюджетной сферой, так что в среднем по стране 53 процента. Ни в одном районе мужчин не работает больше, чем женщин.