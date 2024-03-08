Дождь, снег и похолодание: погода в Алматы на неделю

Ведущий инженер-синоптик филиала РГП «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев рассказал о погоде в городе с 9 по 15 марта. Специалисты Гидрометцентра прогнозируют, что в южной столице ожидаются осадки и ночные морозы. В ночь на среду в городе резко похолодает. Дневная температура до конца недели не будет превышать 5 градусов тепла.