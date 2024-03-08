Дождь, снег и похолодание: погода в Алматы на неделю

Ведущий инженер-синоптик филиала РГП «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев рассказал о погоде в городе с 9 по 15 марта. Специалисты Гидрометцентра прогнозируют, что в южной столице ожидаются осадки и ночные морозы. В ночь на среду в городе резко похолодает. Дневная температура до конца недели не будет превышать 5 градусов тепла.
9 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −1+1°С, днем +12+14°С.
10 марта: переменная облачность, днем временами дождь. Ветер юго-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +11+13°С.
11 марта: переменная облачность, ночью осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +10+12°С.
12 марта: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +10+12°С.
13 марта: облачно, осадки, ночью временами сильные (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2°С, днем 0,+2°С.
14 марта: переменная облачность, ночью снег. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −3−5°С, днем 0,+2°С.
15 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −3−5°С, днем +3+5°С.
Ранее синоптики выпустил штормовое предупреждение на