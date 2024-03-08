Водителей предупредили о мокром снеге на воронежском участке трассы «Дон»

Воронежских водителей, планирующих пуститься в дорогу по трассе «Дон» в ночь на субботу, 9 марта, предупредили о неблагоприятных погодных условиях — будет идти мокрый снег.
В компании «Автодор», обслуживающей трассу, попросили в такую погоду избегать резких поворотов руля. Также надо внимательно следить за соблюдением дистанции, соблюдать разумную для трафика скорость и посматривать, нет ли чего нового на проносящихся мимо информационных табло.
А если случится ЧП, обратитесь за помощью к круглосуточно дежурящим на скоростных участках аварийным комиссарам. Их можно вызвать по единому номеру *2323.