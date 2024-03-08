«Уральской молнии» Лидии Скобликовой исполнилось 85 лет

В международный женский день 8 марта родилась женщина, которой гордится Южный Урал, да и вся страна — «Уральская молния» Лидия Скобликова. В этом году ей исполнилось 85 лет.
Лидия Скобликова родилась в Златоусте в большой семье — у нее было три сестры и брат. Отец работал заместителем директора Златоустовского абразивного завода, а мать была домохозяйкой.
Сначала Лидия Павловна была лыжницей — в Златоусте этим видом спорта тогда занимались все. Свои первые соревнования они выиграла в 3 классе. Через год она попала в конькобежный спорт: просто пришла с подругой на занятия. Вскоре, на первых же состязаниях, выполнила норму второго взрослого разряда. После школы поступила в Пединститут, но большой спорт не оставляла.
На Олимпиаде-1960 в Калифорнии она взяла два «золота» и установила мировой рекорд. Следующие Игры, которые прошли в австрийском Инсбруке, назвали «Олимпиадой Скобликовой». Спортсменка первой и пока единственной в истории Игр выиграла все забеги — четыре «золота» за четыре трека. На трех из них были установлены рекорд.
За свою скорость, маневренность и легкость отточенных движений Лидия Скобликова получила прозвище «Уральская молния». В честь нее назвали ледовый дворец, открытый в Челябинске в декабре 2004 года, к 40-летнему юбилею олимпийского триумфа конькобежки.
Сейчас Лидия Скобликова живет в Москве, но часто бывает на Южном Урале. Недавно она приезжала на Спартакиаду сильнейших спортсменов.