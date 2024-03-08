«Уральской молнии» Лидии Скобликовой исполнилось 85 лет

Сначала Лидия Павловна была лыжницей — в Златоусте этим видом спорта тогда занимались все. Свои первые соревнования они выиграла в 3 классе. Через год она попала в конькобежный спорт: просто пришла с подругой на занятия. Вскоре, на первых же состязаниях, выполнила норму второго взрослого разряда. После школы поступила в Пединститут, но большой спорт не оставляла.