Облачно и без осадков будет в Беларуси 9 марта

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная погода и слабый туман ожидается в Беларуси 9 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.



Теплые выходные и похолодание со следующей недели прогнозируют синоптики в Беларуси

В субботу ночью и утром в западных районах прогнозируется слабый туман. Преимущественно без осадков. Ветер будет переменным, ночью слабый, днем — умеренный.



Температура воздуха ночью составит минус 1−7 градусов, днем — от 0 до плюс 6, по юго-западу — до 9 градусов тепла.