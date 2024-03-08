Продавцы тюльпанов: цветы 8 марта покупают в основном женщины

«Потому что вы неправильно их храните. Если вы не собираетесь сразу дарить цветы, то ни в коем случае не ставьте их воду. Лучше всего тюльпаны хранить в прохладном, но не очень холодном месте, например на балконе, главное, чтобы не было ветра и снега. Ни в коем случае не ставьте их в воду в тепле, поскольку цветок начинает пить и распускается. Если правильно хранить, то цветы у вас пролежат и несколько дней», — пояснила одна из продавцов.