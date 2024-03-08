Продавцы тюльпанов: цветы 8 марта покупают в основном женщины

Корреспондент Sputnik поинтересовался у витебских торговцев тюльпанами, кто на самом деле чаще покупает цветы на 8 марта, как правильно их хранить и почему цена стала выше с прошлого года.
Продать 600 тюльпанов
С прошлого года в Витебске установили единого оператора всех уличных ярмарок, включая и торговлю цветами к 8 марта. Для продавцов ввели единые правила, обязали брать в аренду торговые павильоны «Пагода» и регистрироваться в качестве участников ярмарки.
«Уже в январе все места в “Пагодах” были разобраны, а отслеживали мы объявления о начале регистрации уже с декабря, причем заранее отправили в Центр заявления», — сообщили корреспонденту торговцы цветами.
Сегодня ярмарка цветов в центре Витебска называется «Ярмарка для любимых». Если пару лет назад около центральной городской площади все желающими ставили столики либо небольшие палатки и торговать цветами, то сейчас все регламентировано.
В этом году часть ярмарки разместили через дорогу от торгового центра, около установленной недавно скульптуры «Торговка цветами».
«Раньше мы работали по предзаказу, а в этом году появилась возможность торговать на улице в праздничные дни, поскольку количество торговых мест увеличилось, я считаю — это плюс», — сообщил один из продавцов.
По сравнению с прошлым годом стоимость одного цветка увеличилась как минимум на 50 копеек, и в среднем составила 3, 5 рубля в предпраздничные дни и 4 рубля в сам праздник.
Старожилы уличной торговли тюльпанами пожаловались, что из-за увеличения числа продавцов увеличилась и конкуренция. Кроме того, аренда «Пагод» обходится недешево — чтобы «отбить» аренду, надо продать более 600 тюльпанов. Это одна из причин, почему цена на цветы в этом году выросла.
На цены также повлияла повысившаяся цена тюльпанов у оптовых продавцов.
Кто покупает цветы
Цветы у продавцов 8 марта раскупали бодро.
«Вот не поверите, но к празднику тюльпаны чаще покупают женщины. Единственное, утром 8 марта идет небольшой наплыв мужчин, а потом опять в основном покупают женщины», — сообщила одна из продавщиц.
Ее слова поддержали и другие коллеги, сообщив, что женщины сейчас стали самодостаточными, в свой праздник могут сами себе и цветы подарить.
Действительно, за то время, пока журналист общался с торговцами к павильонам подходило больше женщин, чем мужчин. Женщины и как-то более смело поздравляли друг друга с праздником, мужчины зачастую покупали цветы и просто уходили.
Как правильно хранить цветы
Продавцы также рассказали, почему заранее купленные закрытые и крепкие тюльпаны на следующей день могут оказаться уже открытыми и вскоре осыпаться.
«Потому что вы неправильно их храните. Если вы не собираетесь сразу дарить цветы, то ни в коем случае не ставьте их воду. Лучше всего тюльпаны хранить в прохладном, но не очень холодном месте, например на балконе, главное, чтобы не было ветра и снега. Ни в коем случае не ставьте их в воду в тепле, поскольку цветок начинает пить и распускается. Если правильно хранить, то цветы у вас пролежат и несколько дней», — пояснила одна из продавцов.
По ее словам, цветы, которые продают на улицах, были срезаны еще в конце февраля, но тюльпан — «крепкий цветок», поэтому он спокойно доживает до мартовских праздников.
Неправильное хранение — также проблема и магазинных цветов, которые стоят в теплом помещении в воде и начинают распускаться.