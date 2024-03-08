В каких странах не дарят подарки на 8 марта

Несмотря на то, что основоположница праздника Клара Цеткин родом из Германии, на ее родине он отмечается без энтузиазма. Точно так же, как и в Америке (а также в Великобритании) 8 марта в Германии — день борьбы за права женщин. Однако, на территории бывшей ГДР 8 марта по-прежнему день с тюльпанами, подарками и вниманием.