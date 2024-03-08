В каких странах не дарят подарки на 8 марта

В некоторых уголках планеты 8 марта или не отмечают вовсе, или преподносят его под соусом борьбы за права женщин, рассказывает ИА El.kz.
К примеру, в США роль традиционного «нашего» 8 марта выполняет День матери, который ввел в обиход президент страны Вудро Вильсон ещё в 1914 году. С размахом Международный женский день в США отмечают феминистки.
Несмотря на то, что основоположница праздника Клара Цеткин родом из Германии, на ее родине он отмечается без энтузиазма. Точно так же, как и в Америке (а также в Великобритании) 8 марта в Германии — день борьбы за права женщин. Однако, на территории бывшей ГДР 8 марта по-прежнему день с тюльпанами, подарками и вниманием.
Официально Международный женский день не отмечается и в Японии. Вместо этого в Стране Восходящего солнца 3 марта отмечают День девочек. В этот день принято составлять огромные многоярусные платформы, на каждой ступени которых усаживают кукол, причем по старшинству — от кукол, изображающих императоров, до слуг.
Национальный день женщин празднуют также в ЮАР. Правда, 9 августа. Этот день для южноафриканцев особый: именно тогда в 1956 году больше 20 тысяч женщин вышли к зданию правительства в столице ЮАР Претории, протестуя против законов апартеида.
В ещё одной африканской стране чисто «женский» день — 7 апреля, именуемый здесь Днем мозамбикских женщин. Именно в этот день скончалась национальная героиня Жозина Машел, которая сыграла огромную роль в получении Мозамбиком суверенитета.