Дождливые и снежные выходные обещают синоптики казахстанцам

В субботу, 9 марта, почти во всем Казахстане ожидается сильный дождь, на юге, в горных районах юго-востока и в центральном Казахстане обещают осадки в виде снега и дождя. 10 марта на востоке страны также ожидается сильный дождь. В температурном фоне страны значительных изменений не ожидается, заключили в «Казгидромете».