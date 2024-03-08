В Молдове преобладает женское население, но на руководящих постах больше мужчин

Это соотношение меняется в разных возрастных группах, причем разница более выражена среди населения от 35 до 64 лет. Среди людей старше 64 лет на 100 женщин приходится 61 мужчина. Сильный пол преобладает лишь в детском возрасте (0−14 лет) — на 106 мальчиков приходится 100 девочек.