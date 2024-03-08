В Молдове преобладает женское население, но на руководящих постах больше мужчин

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. Национальное бюро статистики (НБС) опубликовало в преддверии Международного женского дня данные за 2023 год о представительстве женщин и мужчин в Молдове и об их участии в жизни общества.
По данным НБС, женщины составляют большую часть населения Молдовы (52,7%), то есть, на 100 женщин приходится 90 мужчин, хотя годом ранее эта пропорция равнялась 100/91.
Это соотношение меняется в разных возрастных группах, причем разница более выражена среди населения от 35 до 64 лет. Среди людей старше 64 лет на 100 женщин приходится 61 мужчина. Сильный пол преобладает лишь в детском возрасте (0−14 лет) — на 106 мальчиков приходится 100 девочек.
В 2023 году среди занятого населения мужчины преобладали (51,5%). И заработная плата у мужчин была на 15,5% больше, почти 11,4 тысячи леев в месяц, против 9,6 тысячи у женщин.
Также в Молдове мужчин больше среди руководителей различного ранга, соотношение составляет 55,4% к 44,6%. При этом среди людей пенсионного возраста женщин больше — 63,3%.