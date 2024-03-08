Штормовые предупреждения объявлены на субботу в Астане и 10 областях

«В Астане 9 марта днем ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром ожидается туман», — говорится в штормовом предупреждении в пятницу.
В Акмолинской области в субботу днем ожидаются осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области ожидается туман. В Кокшетау 9 марта в конце дня ожидаются осадки (дождь, снег), туман.
«9 марта ночью на севере, востоке Мангистауской области ожидается гололед. На западе, в центре области ожидается туман», — сказано в сообщении.
В Кызылординской области в субботу на севере, юге, в центре ожидаются туман, ночью гололед. В Кызылорде 9 марта временами ожидается туман. Ветер юго-западный днем порывы 16 метров в секунду.
«9 марта на севере, западе Актюбинской области ожидается туман. На юге, востоке области ожидается гололед. В Актобе 9 марта ночью и утром ожидается туман», — проинформировали гидрометеорологи.
В Костанайской области в субботу на востоке, западе ожидается туман.
«В области Абай в Семее 9 марта ожидается ветер юго-восточный днем порывы 15−20 метров в секунду», — уточняется в информации.
В Восточно-Казахстанской области
«9 марта ночью на западе Северо-Казахстанской области ожидается небольшой снег, поземок, днем на юге, западе, востоке области ожидаются осадки (преимущественно снег), поземок, гололед. Ночью и утром на юге области ожидается туман», — добавили в «Казгидромете».
В Павлодарской области в субботу днем на западе, юге ожидаются осадки (снег, дождь), гололед. Ветер юго-восточный, днем на юге, западе области 15−20 метров в секунду.
«В Жамбылской области в связи с прогнозом сильных дождей и повышением температурного фона 9 марта в Сарысуском, Таласском и Жуалынском районах ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках», — предупредили синоптики.