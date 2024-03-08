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Штормовые предупреждения объявлены на субботу в Астане и 10 областях

Астана. 8 марта. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены на субботу в Астане и 10 областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».
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Источник: pixabay.com

«В Астане 9 марта днем ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром ожидается туман», — говорится в штормовом предупреждении в пятницу.

В Акмолинской области в субботу днем ожидаются осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области ожидается туман. В Кокшетау 9 марта в конце дня ожидаются осадки (дождь, снег), туман.

«9 марта ночью на севере, востоке Мангистауской области ожидается гололед. На западе, в центре области ожидается туман», — сказано в сообщении.

В Кызылординской области в субботу на севере, юге, в центре ожидаются туман, ночью гололед. В Кызылорде 9 марта временами ожидается туман. Ветер юго-западный днем порывы 16 метров в секунду.

«9 марта на севере, западе Актюбинской области ожидается туман. На юге, востоке области ожидается гололед. В Актобе 9 марта ночью и утром ожидается туман», — проинформировали гидрометеорологи.

В Костанайской области в субботу на востоке, западе ожидается туман.

«В области Абай в Семее 9 марта ожидается ветер юго-восточный днем порывы 15−20 метров в секунду», — уточняется в информации.

В Восточно-Казахстанской области 9—10 марта прогнозируются обильные осадки в виде дождя и повышение температурного фона в северных и северо-восточных районах (Глубоковский, Шемонаихинский районы и район Алтай). В связи с чем ожидается интенсивное снеготаяние. Учитывая значительное количество снега и наличие ледяной корки как в снежном покрове, так и на почве, впитывание талой воды в почву будет затруднено, что приведет к образованию поверхностного стока воды и возможным подтоплениям. Вместе с тем, как отмечается, при превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки, а также находящихся в пойменных участках реки. В Усть-Каменогорске 9 марта ожидается ветер юго-восточный днем порывы 15−20 метров в секунду.

«9 марта ночью на западе Северо-Казахстанской области ожидается небольшой снег, поземок, днем на юге, западе, востоке области ожидаются осадки (преимущественно снег), поземок, гололед. Ночью и утром на юге области ожидается туман», — добавили в «Казгидромете».

В Павлодарской области в субботу днем на западе, юге ожидаются осадки (снег, дождь), гололед. Ветер юго-восточный, днем на юге, западе области 15−20 метров в секунду.

«В Жамбылской области в связи с прогнозом сильных дождей и повышением температурного фона 9 марта в Сарысуском, Таласском и Жуалынском районах ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках», — предупредили синоптики.