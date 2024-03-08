Штормовые предупреждения объявлены на субботу в Астане и 10 областях

В Восточно-Казахстанской области 9—10 марта прогнозируются обильные осадки в виде дождя и повышение температурного фона в северных и северо-восточных районах (Глубоковский, Шемонаихинский районы и район Алтай). В связи с чем ожидается интенсивное снеготаяние. Учитывая значительное количество снега и наличие ледяной корки как в снежном покрове, так и на почве, впитывание талой воды в почву будет затруднено, что приведет к образованию поверхностного стока воды и возможным подтоплениям. Вместе с тем, как отмечается, при превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки, а также находящихся в пойменных участках реки. В Усть-Каменогорске 9 марта ожидается ветер юго-восточный днем порывы 15−20 метров в секунду.