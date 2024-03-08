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За 2023 год Беларусь посетили туристы из 174 стран мира

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 2023 год Беларусь посетили туристы из 174 стран мира. Об этом рассказала директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович в проекте БЕЛТА «Страна говорит».
Источник: Freepik

«За 2023 год Беларусь посетили туристы из 174 стран мира. Лидирующее место занимает Российская Федерация, потом идут Литва и Латвия. В этом плане не последнюю роль играет роль указ, обеспечивающий безвизовый въезд в страну. Это плюс», — рассказала Ирина Воронович.

Например, на территории Гродненской и Брестской области ранее шла работа по безвизу в отношении организованных туристов. «Но указ, который действует сегодня, перекрывает тот формат работы, потому что после пандемии тенденция к путешествиям неорганизованными группами превалирует. Легче сесть в личный автомобиль маленькой компанией, приехать, отдохнуть, что-то купить и просто прогуляться по городу», — пояснила специалист.

туризм и отдых
экономика