За 2023 год Беларусь посетили туристы из 174 стран мира

Например, на территории Гродненской и Брестской области ранее шла работа по безвизу в отношении организованных туристов. «Но указ, который действует сегодня, перекрывает тот формат работы, потому что после пандемии тенденция к путешествиям неорганизованными группами превалирует. Легче сесть в личный автомобиль маленькой компанией, приехать, отдохнуть, что-то купить и просто прогуляться по городу», — пояснила специалист.