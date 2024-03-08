В Калининграде решили отказаться от строительства двух новых улиц ради ремонта дорог

У меня было следующее предложение: перераспределить денежные средства, которые выделены из областного бюджета городу Калининграду, а именно — отказаться от строительства улицы Катериничева и второго этапа улицы Лучинского и эти денежные средства перенаправить на ремонт для приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети города Калининграда. Антон Андреевич [Алиханов] поддержал такое решение. Мы проведём это через нормативные документы города и области. Эти деньги пойдут на содержание и на проведение ремонтных работ улично-дорожной сети, — сказала Дятлова.