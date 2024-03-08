В Калининграде решили отказаться от строительства двух новых улиц ради ремонта дорог. Об этом рассказала журналистам глава администрации города Елена Дятлова.
У меня было следующее предложение: перераспределить денежные средства, которые выделены из областного бюджета городу Калининграду, а именно — отказаться от строительства улицы Катериничева и второго этапа улицы Лучинского и эти денежные средства перенаправить на ремонт для приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети города Калининграда. Антон Андреевич [Алиханов] поддержал такое решение. Мы проведём это через нормативные документы города и области. Эти деньги пойдут на содержание и на проведение ремонтных работ улично-дорожной сети, — сказала Дятлова.
Отказ от второго этапа Лучинского и строительства улицы Катериничева позволит перенаправить на ремонт дополнительно около 100 миллионов рублей. Ещё 200 миллионов выделят из резервного фонда города.
Ранее стало известно, что власти намерены направить вдвое больше денег на текущий ремонт и содержание улиц Калининграда. Изначально на эти цели выделили 375 миллионов рублей. В марте решили, что город добавит дополнительные 300 миллионов, ещё 118 миллионов муниципалитету переведут из областного бюджета. В результате общая сумма средств составит почти 800 миллионов рублей.
Второй этап строительства улицы Лучинского в Калининграде планировали начать в 2024 году. Работы хотели провести на участке от Мариенко до Закатной. Его протяжённость составляет чуть меньше 400 метров. На дорогу выделяли 42,2 миллиона рублей.
Улица Катериничева должна соединить Согласия и Челнокова в районе стадиона «Сельма». Её строительство также хотели начать в 2024 году. На работы выделяли более 60 миллионов рублей.