На Байкале в 2026 году пустят на воду новый круизный лайнер

Длина корабля — 87 метров, ширина — 14,5 метра, что сделает его самым крупным судном на Байкале. Этот лайнер сможет преодолеть без дозаправки до 1,6 тысячи километров, а его максимальная скорость достигнет 24 километров в час.
В прогулочном варианте судно будет рассчитано на 200 пассажиров, а в каютном — на 144 человека. На борту также будет размещено 42 члена экипажа.
Корабль будет оборудован как трехзвездочный отель и станет первым кораблем такого уровня на озере Байкал.
Помимо кают для пассажиров, на борту будут предусмотрены ресторан на 100 посадочных мест, зоны отдыха, тренажерный зал, детская комната и медицинский кабинет.