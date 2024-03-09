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На Байкале в 2026 году пустят на воду новый круизный лайнер

В сентябре 2026 года на воду спустят новый элитный круизный лайнер, построенный компанией «Восточно-Сибирское речное пароходство», связанной с бывшим губернатором Иркутской области Сергеем Ерощенко. Об этом сообщает сайт «ИрСити».
Источник: Mail.ru

Длина корабля — 87 метров, ширина — 14,5 метра, что сделает его самым крупным судном на Байкале. Этот лайнер сможет преодолеть без дозаправки до 1,6 тысячи километров, а его максимальная скорость достигнет 24 километров в час.

В прогулочном варианте судно будет рассчитано на 200 пассажиров, а в каютном — на 144 человека. На борту также будет размещено 42 члена экипажа.

Корабль будет оборудован как трехзвездочный отель и станет первым кораблем такого уровня на озере Байкал.

Помимо кают для пассажиров, на борту будут предусмотрены ресторан на 100 посадочных мест, зоны отдыха, тренажерный зал, детская комната и медицинский кабинет.

туризм и отдых