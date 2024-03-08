Эксперты посчитали все рестораны, кафе и столовые в Омской области

Омскстат посчитал, сколько к началу 2024 года в Омской области работает объектов торговли и общественного питания. По данным экспертов в регионе более 10 тысяч магазинов разных форматов общей площадью более 1,8 млн квадратных метров:
Более 4 800 непродовольственных магазинов; Более 3 200 минимаркетов; Более 1 200 специализированных продовольственных магазинов; 787 аптечных киосков и пунктов, а также 455 аптек и аптечных магазинов; 514 супермаркетов; 39 гипермаркетов; 4 универмага.
Статистики также посчитали и мелкие торговые объекты:
718 павильонов; 435 киосков; 87 палаток.
Различных мест общественного питания в Омской области также немало. Для населения в 1,8 млн человек (по данным на 2023 год) работают:
989 ресторанов, кафе и баров общей площадью более 122 800 тысяч квадратных метров на 49 700 посадочных мест; 283 столовых и рассчитаны на 10 875 посетителей; 1190 заводских и студенческих столовых на 94 500 мест.