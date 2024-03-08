Новой примой-балериной Мариинского театра стала Рената Шакирова. Это объявили во время премьеры спектакля «Шурале», в котором солистка театра исполнила партию девушки-птицы Сююмбике.
— На работоспособность, харизматичность и талант Ренаты Шакировой профессионалы и любители балета обратили внимание еще во время ее учебы в Академии Русского балета имени Вагановой. В студенческие годы она исполняла несколько сольных партий в спектаклях Мариинского театра и даже принимала участие в ответственных гастролях балетной труппы, — сообщили в пресс-службе театра.
Девушка служит в Мариинском театре с 2015 года, и за это время показала себя как балерину с широким спектром актерских и технических возможностей. Сейчас она играет главные партии в множестве постановок. Также недавно Шакирова дебютировала в «Чудесном мандарине», «Поцелуе феи», «Анюте» и «Двенадцати».