Новой примой-балериной Мариинского театра стала Рената Шакирова

Девушка служит в Мариинском театре с 2015 года, и за это время показала себя как балерину с широким спектром актерских и технических возможностей. Сейчас она играет главные партии в множестве постановок. Также недавно Шакирова дебютировала в «Чудесном мандарине», «Поцелуе феи», «Анюте» и «Двенадцати».