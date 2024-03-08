В Ростове закрыли старый роддом горбольницы № 7

В Ростове перестал работать старый роддом в городской больнице № 7. При этом новый еще не открыли. Об этом сообщает 161.Ru.
По данным издания, всех рожениц из роддома перераспределили в другие медучреждения еще в феврале.
В марте женская консультация и лаборатория начали работать в новом корпусе больницы. Родильное отделение там откроют после того, как проведут санитарно-профилактическую обработку акушерского стационара.
Напомним, что на возведение детского хирургического центра инновационных технологий выделили 16 млрд рублей, 9 млрд из которых — федеральные средства. Предполагается, что его откроют в 2025 году. Он будет рассчитан на 280 койко-мест.