Сладкий рекорд весом 623 кг: Самый большой ягодный торт в мире испекли в Сочи

Сочинские кондитеры испекли огромный ягодный торт, тем самым поставив рекорд России и мира. Его вес составил 623 килограмма 700 граммов, а размер — четыре на два с половиной метра.
«Это самый большой в мире ягодный торт», — объявил генеральный директор Международного агентства регистрации рекордов Интеррекорд Владислав Копылов.
Чтобы испечь кондитерское изделие такого масштаба, потребовалось 110 килограммов натуральных сливок, 53 килограмма муки, 82 килограмма сахара, 220 килограммов свежих фруктов и ягод, полторы тысячи куриных яиц. Говорят, что все ингредиенты рекордсмена произведены на Кубани.
«Проведя необходимую процедуру измерений, эксперты Книги рекордов России зафиксировали достижение и передали представителям администрации города соответствующий сертификат», — рассказали в мэрии Сочи.
Регистрировали новый рекорд на площади Южного мола. Первые лакомые кусочки от сладкой громадины отрезали двукратная паралимпийская чемпионка, мировой рекордсмен по плаванию Олеся Владыкина, учитель начальных классов школы № 18, лауреат премии Российского общества «Знание» Ирина Амосова и многодетная мама и кондитер в прошлом Вера Чернова.
Узнать, каков сладкий рекорд на вкус могли все желающие.
«Очень вкусно, я очень люблю сладкое, а этот торт вообще сногсшибательный!», — прокомментировала одна из присутствующих.
«Очень пропитанный бисквит, нежный крем и сладкие ягоды. Спасибо за такой шедевр!», — рассказала еще одна участница праздничного мероприятия.
Женщинам также подарили тюльпаны в честь 8 Марта и угостили их бокалом игристого.