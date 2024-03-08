Мэр Екатеринбурга анонсировал, что положит в новую капсулу времени

«Анонсирую, что я бы хотел от себя в эту капсулу поместить: у меня есть волейбольный мяч, который мне подарили наши волейболистки “Уралочки” в прошлом году, когда заняли второе место на чемпионате России, со всеми автографами», — рассказал он ТАСС.