Мэр Екатеринбурга анонсировал, что положит в новую капсулу времени

«Анонсирую, что я бы хотел от себя в эту капсулу поместить: у меня есть волейбольный мяч, который мне подарили наши волейболистки “Уралочки” в прошлом году, когда заняли второе место на чемпионате России, со всеми автографами», — рассказал он ТАСС.
Молодежная капсула времени будет заложена в Екатеринбурге на 25 лет. Церемонию закладки планируют провести 14 марта на территории самого молодого района — Академического. До конца февраля в уральской столице будут проводиться мероприятия и обсуждения по наполнению молодежной капсулы времени.