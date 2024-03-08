Женщины составляют 53,3% населения Татарстана

В сфере трудовой занятости женщины Татарстана демонстрируют высокую активность, особенно выделяясь в таких областях как торговля, ремонт, общественное питание и гостиничный бизнес, где они составляют 23,2%. Образование — еще одна ключевая сфера деятельности, занимая 17,5% трудоустроенных женщин. Обрабатывающее производство, здравоохранение, а также сельское и лесное хозяйство также являются значимыми секторами занятости.