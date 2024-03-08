Женщины составляют 53,3% населения Татарстана

По последним данным Татарстанстата, в республике насчитывается 53,3% женщин от общего числа населения, из которых 51% составляют трудоспособный возраст, 17,7% моложе и 31,3% старше этой планки.
В сфере трудовой занятости женщины Татарстана демонстрируют высокую активность, особенно выделяясь в таких областях как торговля, ремонт, общественное питание и гостиничный бизнес, где они составляют 23,2%. Образование — еще одна ключевая сфера деятельности, занимая 17,5% трудоустроенных женщин. Обрабатывающее производство, здравоохранение, а также сельское и лесное хозяйство также являются значимыми секторами занятости.
Образовательный уровень женщин Татарстана также впечатляет: 43,2% женщин в возрасте от 15 лет и старше имеют высшее образование, 41% — среднее профессиональное.
Ранее мы писали, что в честь Международного женского дня высокопоставленные чиновники федерального и регионального уровня присоединились к праздничным поздравлениям женщин. Среди них — Президент России Владимир Путин, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Раис РТ Рустам Минниханов, депутат Государственной Думы России от Татарстана Татьяна Ларионова, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.