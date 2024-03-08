Шура опоздал на собственный концерт более чем на час

Тем не менее, когда Шура наконец вышел на сцену, он развлекал своих поклонников своими хитами, такими как «Отшумели летние дожди», «Ты не верь слезам» и «Твори добро». Концерт был оценен посетителями, большинство из которых были людьми в возрасте.