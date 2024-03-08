В волгоградском ЦПКиО 8 марта состоялся забег с цветами

«Бегу не для того, чтобы занять какое-то призовое место, а чтобы хорошо провести время, — утверждает Анастасия. — Сегодня такой чудесный день, солнце светит совсем по-весеннему, поэтому и хочется быть веселой, энергичной, спортивной. Прошлым летом я тоже принимала участие в забеге на 4 км здесь же, в парке. Бег — это здоровье и сила».