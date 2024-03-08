В волгоградском ЦПКиО 8 марта состоялся забег с цветами

У волгоградки Анастасии Калашниковой в руках яркие красные тюльпаны. Она их получила в подарок.
«Бегу не для того, чтобы занять какое-то призовое место, а чтобы хорошо провести время, — утверждает Анастасия. — Сегодня такой чудесный день, солнце светит совсем по-весеннему, поэтому и хочется быть веселой, энергичной, спортивной. Прошлым летом я тоже принимала участие в забеге на 4 км здесь же, в парке. Бег — это здоровье и сила».
Екатерина Подскребалина намерена бежать не только с цветами, но и со своей дочерью Полиной.
«8 Марта хочется провести ярко и весело, поэтому мы пришли в ЦПКиО, — пояснила Полина. — Знаю, что здесь регулярно устраивают какие-то необычные забеги — то с зонтиками, то с елками. Сегодня вот с цветами. Мы хотим присоединиться к позитивным людям!».
К старту готовится целая семья Долгошеиных: папа Евгений, мама Елена и сын Мирослав. Они уже опытные бегуны — 1 января бегали с елкой. Говорят, что хотят еще раз испытать те замечательные эмоции.
«Это же намного лучше, чем сидеть дома, — уверена спортивная семья. — И пробежимся, и заряд энергии получим. Чем больше таких необычных забегов будет, тем лучше!».
Организаторы забега признались, что в честь 8 Марта хотели сделать и забег на 8 км, но подумали, что, наверное, не все такую дистанцию осилят. А сегодня с цветами бежит и стар, и млад, и мужчины, и женщины. Словом — весне дорогу.
Ставшие очень популярными у волгоградцев тематические забеги — далеко не единственные мероприятия, которые проводятся в волгоградском ЦПКиО в рамках объявленного Президентом России Года семьи.
«В течение всего этого года мы делаем акцент на мероприятиях семейного формата, — комментирует представитель парка Анастасия Абросимова. — Уже в это воскресенье, 10 марта, мы приглашаем волгоградцев на семейный народный квест “Загадки старинного сундука”. А
Добавим, что волгоградцы, участвующие в мероприятиях парка, могут стать и участниками всероссийского проекта «Всей семьей». Для этого надо зарегистрироваться в проекте, выполнять задания, размещать фотографии с хэштегами #всейсемьей и #всейсемьей34 и выигрывать призы. Проект также приурочен к Году семьи и нацелен на укрепление традиционных семейных ценностей.