В свердловском минздраве объяснили, кто распространяет корь на Урале

В Свердловской области примерно 40% случаев заболевания корью являются завозными. Об этом заявил журналистам главный специалист регионального минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов.
В интервью телеканалу «ОТВ-Екатеринбург» он сообщил, что всего в столице Урала зафиксировано 60 случаев кори. Это не вспышка и не эпидемия, но очагов всё равно много.
Полностью избавить Средний Урал от циркуляции вируса кори пока невозможно. Причиной являются активные миграционные потоки.
Кроме того, примерно 10% жителей региона отказываются прививаться от кори. Что касается вакцины, то с ней проблем нет. Дефицит препарата ране наблюдался, но сейчас ликвидирован. Новая поставка ожидается 11 марта.