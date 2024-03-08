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В свердловском минздраве объяснили, кто распространяет корь на Урале

Полностью избавить Средний Урал от вируса пока невозможно.

В Свердловской области примерно 40% случаев заболевания корью являются завозными. Об этом заявил журналистам главный специалист регионального минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов.

В интервью телеканалу «ОТВ-Екатеринбург» он сообщил, что всего в столице Урала зафиксировано 60 случаев кори. Это не вспышка и не эпидемия, но очагов всё равно много.

Полностью избавить Средний Урал от циркуляции вируса кори пока невозможно. Причиной являются активные миграционные потоки.

Кроме того, примерно 10% жителей региона отказываются прививаться от кори. Что касается вакцины, то с ней проблем нет. Дефицит препарата ране наблюдался, но сейчас ликвидирован. Новая поставка ожидается 11 марта.

здоровье