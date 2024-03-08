Полина Гагарина впервые за пять лет приехала в Петербург с большим сольным концертом

Полина Гагарина рассказала, что пять лет не приезжала в Северную столицу с большим концертом. В связи с этим певица привезла особенное шоу со всеми спецэффектами и тем масштабом, с которым она выступала в Москве.
Северная столица для Гагариной имеет особенное значение. Она выразила свою любовь к Петербургу и назвала его неким местом силы. Певица также уверена, что концертный вечер пройдет прекрасно.
Ранее Полина Гагарина приезжала в Петербург на праздничный концерт «Рождественские открытки» 24 декабря. Она выступала на одной сцене с Валерией, Динарой Алиевой и Валерием Сюткиным.