Из Москвы в Самарскую область запустят туристический поезд

В РЖД объявили о запуске нового туристического поезда «Жигулевские выходные». Он отправится из Москвы в Самарскую область: в Сызрань, Тольятти и Самару. Об этом сообщает официальный телеграм-канал РЖД.
— Отправление с Казанского вокзала Москвы 27 апреля в 20:50. Возвращение в Москву 30 апреля в 11:40, — говорится в сообщении.
Туристам обещают показать Жигулевские горы, музей «Самара Космическая», бункер Сталина и набережные Самары и Тольятти.
Напомним, ранее в РЖД объявляли о запуске туристического поезда из Самары на Кавказ. Он отбывает 9 мая 2024 года и сделает остановки в Черкесске, Нальчике, Грозном и Дербенте.